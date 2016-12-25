Около 54 тысяч жителей немецкого города Аугсбург утром в воскресенье, 25 декабря, вынуждены будут покинуть свои дома из-за подрыва бомбы Второй мировой войны, сообщает Лента со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Авиационная бомба весом 1,8 тонны была найдена в ходе строительных работ в исторической части города. Взрывное устройство, которое, предположительно, принадлежит вооруженным силам Великобритании, является самой большой бомбой, когда-либо найденной в Баварии.

Власти города призвали горожан к 08:00 собраться в заранее подготовленных убежищах. Радиус эвакуации составит 1,5 километра. Помимо жилых домов, будет эвакуирована больница и четыре дома престарелых. Также отменены мероприятия во всех соборах и церквях.

”Мы не хотим, чтобы кто-то спекулировал на тему потенциальной опасности взрыва”, — отметил представитель администрации города Ричард Герлих. Всего в общей эвакуации участвуют около четырех тысяч полицейских, пожарные и спасатели, передает РИА Новости.

В октябре 2015 года из-за неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны берлинские власти эвакуировали еврейский музей. Снаряд весом 250 килограммов обнаружили на близлежащей строительной площадке. Авиабомба была сброшена союзнической авиацией во время налетов на столицу Третьего Рейха.