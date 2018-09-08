ФОТО: В Донецке установили мемориальный камень на месте гибели Захарченко

Сегодня девятый день со дня гибели главы ДНР. К месту взрыва люди продолжают нести цветы и свечи.

42-летний Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Он занимал пост премьер-министра ДНР в августе 2014 года, когда в отставку ушел прежний глава донецкого правительства Александр Бородай.