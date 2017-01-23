В Даугаве у пристани в районе Волери частично затонул патрульный корабль латвийской Службы окружающей среды (VVD) "Бремен". Ущерб окружающей среде нанесен не был.

По словам представителя службы Маруты Буклевичи, то, что корма судна затонула, было установлено 23 января. В понедельник на месте работали водолазы, которые занимались откачиванием воды и пытались ликвидировать течь.

Предполагается, что в ближайшее время корабль удастся извлечь из воды и перевезти на новое место стоянки. На месте аварии на воде были замечены небольшие пятна гидравлического масла или охлаждающей жидкости. Компания Eko osta незамедлительно установила боны, чтобы предотвратить загрязнение реки.

VVD отмечает, что после приобретения нового корабля Mare судно "Бремен" не использовалось для контроля над выловом рыбы. Корабль пришвартован на охраняемой территории в Волери.