ФОТО: В честь 99-летия Латвии в Риге прошли военный парад и факельное шествие

В субботу, 18 ноября, на набережной 11 ноября в Риге прошел военный парад в честь 99-летия провозглашения Латвийской Республики. На факельном шествии засветился и эстонский флаг.

В параде принимали участие более 1000 солдат Национальных вооруженных сил Латвии, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов.

Помимо латвийских военнослужащих, в параде приняли участие представители союзнических сил по НАТО из Дании, Германии, Эстонии, Великобритании, Литвы, Швеции и США, а также промаршировали военнослужащие многонациональной группы под руководством Канады, в состав которой входят солдаты из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании.

В честь годовщины провозглашения государства с дамбы АВ был произведен торжественный залп из орудий. Парад на набережной завершили колонны военной техники.

Вечером в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики на улицах Старой Риги прошло традиционное факельное шествие.

Организатором шествия ежегодно выступает национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). По данным агентства LETA, в шествии приняли участие тысячи человек. В прошлом году в мероприятии приняли участие 17 000 человек.