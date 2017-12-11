ФОТО: В центре Риги обрушилась незаселенная пятиэтажка

В центре Риги в ночь на понедельник обрушилось незаселенное пятиэтажное здание. Спасатели эвакуировали из соседних домов 138 жителей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии.

Около часа ночи ГПСС получила вызов на ул. Ерузалемес, где частично обрушилась пятиэтажка.

После эвакуации жителей на место прибыла представитель стройуправы, которая констатировала, что обрушившееся здание не представляет угрозы для соседних зданий, и люди смогли вернуться в свои дома.

На полдень глава столичного Комитета городского имущества Олег Буров созвал оперативное заседание всех ответственных служб столицы.

Šodien pl.12.00 Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas un Vidi degradējošas būvju komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs sasauc operatīvo pašvaldības dienestu sanāksmi par vidi degradējošu ēku Jeruzalemes ielā 3. pic.twitter.com/3QJcB4Qo3P — Īpašuma Departaments (@RigasIpasumaDep) December 11, 2017





Еще в 2014 году Департамент имущества Рижской думы признал указанное здание деградирующим (категория В). Владелец здания — юридическое лицо, которому приходится платить налог на недвижимость по повышенной ставке.