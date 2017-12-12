ФОТО: В Австрии прогремел взрыв на станции, распределяющей природный газ из России: один погибший, 18 пострадавших

Полиция Австрии сообщила о взрыве на узле газопровода в городе Баумгартен-на-Марте к востоку от Вены. Взрыв на газораспределительной станции вызвал сильный пожар.

Поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению прерваны, сообщает Bloomberg со ссылкой на австрийского регулятора E-Control. В Великобритании на фоне австрийской катастрофы цены на газ взлетели до восьмилетнего максимума.

По данным DW, в первоначальных неподтвержденных сообщениях говорилось о 60 пострадавших, в то же время представители Gas Connect Austria настаивали на том, что только четыре человека получили ранения. В настоящее время Агентство печати Австрии распространяет сообщение со ссылкой на Красный Крест, в котором приводятся данные об одном погибшем и 18 пострадавших.

"Пять человек на вертолетах доставлены в больницы с сильными ожогами", — уточнили в Красном Кресте.

Полиция Австрии выступила с кратким заявлением, в котором говорится, что ситуация находится под контролем, а окружающая газораспределительный узел территория закрыта. На месте происшествия действуют пожарные расчеты.

"Взрыв в Баумгартене произошел по техническим причинам", — переводит ТАСС сообщение управления полиции земли Нижняя Австрия. Расследование ведет ведомство по уголовным делам.

Расположенный неподалеку от границы Австрии со Словакией Баугартненский газораспределительный узел является одним из крупнейших и наиболее важных в сети распространения природного газа из России и Норвегии. Он перекачивает около 40 млрд кубических метров газа в год, распределяя его по всей Европе.