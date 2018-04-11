ФОТО: В авиакатастрофе Ил-76 в Алжире погибли 257 человек

Жертвами крупной авиакатастрофы на севере Алжира стали не менее 257 человек, сообщила местная служба гражданской обороны. Военно-транспортный Ил-76 разбился вскоре после взлета с авиабазы, расположенной неподалеку от столицы страны. В числе погибших — 10 членов экипажа.

Агентство Франс Пресс пишет о нескольких выживших. Данные о находившихся на борту уточняются.

По данным агентства агентства Аль Арабия, самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Большинство пассажиров были военнослужащими.

Судно потерпело крушение около 08:00 по местному времени вскоре после взлета с аэродрома военной базы в 50 км к югу от столицы страны — Алжира.

Самолет упал вблизи военной базы у города Буфарик. Сразу после падения борт загорелся и вспыхнул пожар. Причины катастрофы пока неизвестны.

На место происшествия направлены кареты скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.

Буфарик — коммуна на севере Алжира, находится в 35 км от Алжира, столицы североафриканского государства.

В 2014 году на северо-востоке Алжира, в провинции Оум-эль-Буаджи, разбился военно-транспортный самолет Локхид C-130 Геркулес. Самолет в плохих погодных условиях врезался в горный массив. 77 человек погибли, один человек из находившихся на борту выжил.

В том же 2014 году пассажирский самолет авиакомпании Air Algérie потерпел крушение на пути из Буркина Фасо в Алжир. Погибли 116 человек, включая 54 граждан Франции.

В 2011 году близ населенного пункта Гуэльмим в Марокко потерпел катастрофу военно-транспортный самолет марокканских ВВС. Из 82 человек, находившихся на борту, в числе которых 60 военных, выжить удалось только одному.

В 2003 году у самолета Air Algérie при взлете загорелся двигатель. Boeing 737-200 потерпел крушение, 103 человека погибли.