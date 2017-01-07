Порталу DELFI было предоставлено эксклюзивное право на фотосъемку приземления и обслуживания в аэропорту самолета Boeing 787 Dreamliner.

Из-за морозной погоды, которая стоит в Латвии, пришлось отказаться от традиционного приема — лайнер должен был проехать через "водяные ворота", которые обеспечивают мощные водяные струи брандспойтов пожарных машин.

На Boeing 787 Dreamliner в Риге приземлились 215 пассажиров. Лайнер рассчитан на 244 посадочных мест.

Как говорится на домашней странице Uzbekistan Airways, первый самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпания получила 31 августа прошлого года. В настоящий момент в распоряжении авиакомпании два таких лайнера.

rus.DELFI.lv
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