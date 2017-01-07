Накануне вечером, 6 января, в рижском аэропорту впервые приземлился самолет Boeing 787 Dreamliner, на котором авиакомпания Uzbekistan Airways начала осуществлять регулярные рейсы Ташкент-Рига-Нью-Йорк, сообщила порталу DELFI руководитель отдела коммуникаций аэропорта Лаура Карните.

Порталу DELFI было предоставлено эксклюзивное право на фотосъемку приземления и обслуживания в аэропорту самолета Boeing 787 Dreamliner.

Из-за морозной погоды, которая стоит в Латвии, пришлось отказаться от традиционного приема — лайнер должен был проехать через "водяные ворота", которые обеспечивают мощные водяные струи брандспойтов пожарных машин.



На Boeing 787 Dreamliner в Риге приземлились 215 пассажиров. Лайнер рассчитан на 244 посадочных мест.

Как говорится на домашней странице Uzbekistan Airways, первый самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпания получила 31 августа прошлого года. В настоящий момент в распоряжении авиакомпании два таких лайнера.