ФОТО: В аэропорту "Рига" самолет сошел со взлетно-посадочной полосы

В пятницу в аэропорту "Рига" выполнявший чартерный рейс самолет Vim Airlines перед взлетом соскользнул с взлетно-посадочной полосы, сообщили представители аэропорта. Пострадавших нет, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Great time in Riga🚀🚨✈️🛫

Читать еще A post shared by Glebа (@_gleba_) on Feb 17, 2017 at 2:38am PST



Самолет помещен на стоянку. Взлетно-посадочная полоса закрыта, проводится ее техническое обследование. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

В самолете находятся хоккеисты тольяттинской "Лады", подтвердил игрок команды Эдгар Масальский. Хоккеисты после вчерашнего матча с рижским "Динамо" направляются на следующую игру в Уфу. Видео с места события разместил в Instagram защитник "Лады" Глеб Корягин.

По данным портала flightradar24.com, сошедший с ВПП самолет прилетел в Ригу из Минска ночью 15 февраля. Авиалайнеру Boeing 737-524 19 лет.

По информации на сайте аэропорта, с 11.54 в Риге не приземлился ни один самолет, последний вылетающий рейс был в 11.32.

На сайте Vim Airlines сообщается, эта российская авиакомпания была учреждена в 2002 году и зарегистрирована в Москве. Она выполняет регулярные и чартерные рейсы из нескольких российских городов в России и за границу. В ее флоте самолеты Boeing 777-200, Boeing 767-300, Boeing 757-200 и Airbus 319-111.