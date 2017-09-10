ФОТО: Ураган "Ирма" усилился при приближении к Флориде

Ураган "Ирма", который движется с северо-западной части Кубы в сторону американского штата Флорида, снова набрал силу в четыре балла из пяти по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Национальный центр предупреждения ураганов США.

Ожидается, что в ближайшие часы он ударит по южной части Флориды. По данным центра, на островах и на южной материковой части Флориды зафиксированы шквалистые порывы ветра и "угрожающее жизням" штормовое волнение моря.

Ранее губернатор штата Рик Скотт предписал эвакуироваться 6,3 млн человек. В недавнем обращении для тех, кто не покинул наиболее опасные районы, он посоветовал оставаться там, где они находятся, поскольку эвакуироваться уже поздно.

Ураган "Ирма" в ночь на воскресенье прошел близ Гаваны, обрушив на столицу Кубы ветер 60 км/ч с порывами до 121 км/ч, сопровождаемый ливневыми дождями. По всему северо-западному побережью острова наблюдаются штормовое волнение моря и подтопления на береговой линии. Высота волн в некоторых местах достигала шести-девяти метров.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в регионе Атлантического океана как минимум за последнее десятилетие. Его жертвами в регионе Карибского бассейна стали более 20 человек. В настоящий момент его влияние уже ощущается в штате Флорида.