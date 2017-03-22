ФОТО: У здания британского парламента произошла стрельба, есть раненные

Силы безопасности оцепили территорию вокруг британского парламента в Лондоне после того, как возле него прозвучали выстрелы, сообщает Sky News. По некоторым данным, есть раненые.

Кроме того, Sky News приводит слова очевидца, который утверждает, что на месте происшествия близ Вестминстерского дворца был замечен мужчина, вооруженный ножом. По словам человека, который описал происходящее журналистам, мужчина с ножом якобы напал на полицейского. Мужчина предположил, что огнестрельное оружие применили полицейские, пытавшиеся остановить злоумышленника.

Другой очевидец рассказал Sky News, что на его глазах автомобиль врезался в ограждения, задев человека. По его словам, пострадавший выжил. После этого раздались выстрелы, а водитель автомобиля попытался покинуть место происшествия. Собеседник британского канала затруднился предположить, можно ли говорить о том, что полиция стреляла по убегавшему.