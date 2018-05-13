13.05.2018, 14:15

ФОТО: Террористы атаковали христианские церкви в Индонезии, есть погибшие


Deutsche Welle
EST 1
ФОТО: Террористы атаковали христианские церкви в Индонезии, есть погибшие
Foto: JUNI KRISWANTO, AFP/Scanpix

В Индонезии в результате серии терактов, за которыми, по предположению властей, стоят исламистские террористы, в воскресенье, 13 мая, в трех христианских церквях убиты не менее 9 человек. Помимо этого ранены около 40 человек, сообщает Deutsche Welle.

Взрывы произошли на острове Ява в городе Сурабая, втором по величине городе Индонезии. Первый взрыв произошел около 7.30 утра по местному времени в католической церкви Святой Марии. Через короткий промежуток времени еще два взрыва произошли в протестантской церкви и церкви пятидесятников.

Официально о своей причастности к нападениям пока никто не заявил. Спецслужбы предполагают, что за терактами может стоять группировка, связанная с джихадистами из "Исламского государства". Представитель индонезийской разведки NIA заявил, что ответственность за взрывы лежит на объединении Jemaat Anshaud Daulah (JAD). По словам чиновника, JAD ранее планировала нападения на полицейских, однако, так как полиция оказалась подготовленной к атакам, "террористы выбрали другие цели".

Индонезия считается мусульманской страной с наибольшим количеством проживающих в ней разных национальностей. В стране проживают около 260 миллионов человек, среди них мусульман — более 85 процентов. На территории Индонезии в последние пятнадцать лет постоянно происходят теракты. Во время одного из них, на острове Бали, погибли более 200 человек.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Элина Нечаева: это великолепный результат. Но меня удивило, что наши соседи и Северные страны дали так мало баллов

13.05.2018
“Думаю, это великолепный результат. Победа уже в том, что мы прошли в финал. Быть на восьмом месте среди ТОП-10 таких сильных исполнителей — это очень здорово. Я очень этому рада”, — сказала Элина Нечаева после оглашения результатов “Евровидения-2018” и добавила, что “выложилась на все 200 процентов”.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Упал, очнулся – инвалид. Мужчина лишился трудоспособности из-за удара по голове, а его обидчика полностью оправдали

13.05.2018
Теплым летним вечером житель Вильянди Александр Вишняков (36) возвращался домой из гостей. Шел он с подругой и был довольно сильно пьян. Пройдя мимо скамейки, на которой сидели и разговаривали двое мужчин, Александру вдруг показалось, что говорят о нем и даже насмехаются, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

В День Матери с послевкусием от Дня Победы

13.05.2018
Спасибо, друзья, тем, кто понял, что именно я хотел донести в своём предыдущем материале, посвящённом Дню Победы. Но спасибо и тем, кто, прочитав, ничего не понял, тем, кто проигнорировал, не откомментировав, и тем, кто высказал протест или возмущение — в личных письмах и публичных комментариях.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Полицейского Пыхьяской префектуры задержали за вождение в пьяном виде

13.05.2018
Вчера в 15:30 на перекрестке Колде и Пельгуранна в Таллинне полиция проверила легковой автомобиль Mercedes-Benz и обнаружила в нем водителя в алкогольном опьянении, который оказался чиновником Ида-Харьюского отделения полиции
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ