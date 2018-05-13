ФОТО: Террористы атаковали христианские церкви в Индонезии, есть погибшие

В Индонезии в результате серии терактов, за которыми, по предположению властей, стоят исламистские террористы, в воскресенье, 13 мая, в трех христианских церквях убиты не менее 9 человек. Помимо этого ранены около 40 человек, сообщает Deutsche Welle.

Взрывы произошли на острове Ява в городе Сурабая, втором по величине городе Индонезии. Первый взрыв произошел около 7.30 утра по местному времени в католической церкви Святой Марии. Через короткий промежуток времени еще два взрыва произошли в протестантской церкви и церкви пятидесятников.

Официально о своей причастности к нападениям пока никто не заявил. Спецслужбы предполагают, что за терактами может стоять группировка, связанная с джихадистами из "Исламского государства". Представитель индонезийской разведки NIA заявил, что ответственность за взрывы лежит на объединении Jemaat Anshaud Daulah (JAD). По словам чиновника, JAD ранее планировала нападения на полицейских, однако, так как полиция оказалась подготовленной к атакам, "террористы выбрали другие цели".