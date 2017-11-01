ФОТО: Теракт в Манхэттене: 8 человек погибли, 12 получили ранения

Федеральное бюро расследований признало, что около 15:20 по местному времени во вторник в финансовом квартале Нью-Йорка, примерно в двух кварталах от памятника жертвам 11 сентября, произошел теракт.

По последним данным, восемь человек погибли, 12 получили ранения.

По словам очевидцев, водитель белого пикапа выехал на велодорожку, проехал по ней примерно 20 кварталов, затем вышел из грузовика, достал два пистолета и открыл огонь по пешеходам, сообщают местные СМИ.

Водитель грузовика во время движения по велодорожке кричал "Аллаху акбар!", попадавшиеся ему на пути люди разбегались в разные стороны с криками "У него пистолет!". Путь пикапу перегородил водитель школьного автобуса.

Некоторые очевидцы между тем говорят, что у вышедшего из пикапа мужчины при себе были два игрушечных пистолета. Подоспевшие на место происшествия полицейские, заметив мужчину, ранили его в ногу, затем задержали и доставили на допрос.

Позже была опубликована фотография преступника. Он был идентифицирован как 29-летний Сайфулло Сайпов из города Тампа, штат Флорида.

Согласно сообщениям в социальных сетях, на Хеллоуин, который отмечается 31 октября, лидеры "Исламского государства" через собственные каналы в интернете призывали сторонников совершать теракты на грузовиках в Европе и США. Позже сторонники ИГ начали "праздновать" атаку в Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на срочной пресс-конференции подтвердил, что произошедшее — теракт. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что атаку совершил "очень больной" и "невменяемый человек".