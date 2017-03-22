ФОТО: Теракт в Лондоне: неизвестный въехал в толпу у здания парламента, погибли четверо

По предварительным данным, находясь за рулем автомобиля, злоумышленник сбил несколько человек, а затем покинул машину и атаковал полицейского, после чего по нему был открыт огонь.

Неизвестный злоумышленник ранил полицейского ножом близ Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании. Как сообщает Sky News со ссылкой на лидера Палаты общин, нападавший был застрелен сотрудниками полиции.

На данный момент известно, что раненому полицейскому и нападавшему оказывается медицинская помощь.

В свою очередь журналист "Би-би-си" Эндрю Нил написал в своем твиттере, что автомобиль наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту прежде, чем врезаться в ограду вокруг территории парламента. По предварительным данным, после этого нападавший выбрался из автомобиля и напал на полицейского с ножом, но был застрелен.

Вместе с тем Sky News приводит слова свидетеля, который сообщает, что на Вестминстерском мосту лежат не менее восьми человек, пострадавших под колесами автомобиля. По его словам, водитель намеренно ехал по тротуару.

По данным СМИ, премьер Великобритании Тереза Мэй в момент инцидента находилась в здании парламента, ее срочно эвакуировали.

Скотланд-Ярд сообщил о четырех погибших в результате теракта в Лондоне, пишет Лента. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули, передает Reuters.

”Четыре человека погибли. В их числе полицейский, который охранял парламент, и один человек, который, как мы полагаем, являлся злоумышленником, застреленным полицией”, — сказал он.

Он добавил, что ранения получили по меньшей мере 20 человек, передает РИА Новости.

Говоря о количестве злоумышленников, Роули сообщил, что пока правоохранительные органы располагают информацией об одном человеке. ”Однако в рамках меры предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе, на транспорте”, — уточнил он.