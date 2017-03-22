ФОТО: Теракт в Лондоне: неизвестный въехал в толпу у здания парламента, есть двое погибших

По предварительным данным, находясь за рулем автомобиля, злоумышленник сбил несколько человек, а затем покинул машину и атаковал полицейского, после чего по нему был открыт огонь.

Неизвестный злоумышленник ранил полицейского ножом близ Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании. Как сообщает Sky News со ссылкой на лидера Палаты общин, нападавший был застрелен сотрудниками полиции.

На данный момент известно, что раненому полицейскому и нападавшему оказывается медицинская помощь.

В свою очередь журналист "Би-би-си" Эндрю Нил написал в своем твиттере, что автомобиль наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту прежде, чем врезаться в ограду вокруг территории парламента. По предварительным данным, после этого нападавший выбрался из автомобиля и напал на полицейского с ножом, но был застрелен.

Вместе с тем Sky News приводит слова свидетеля, который сообщает, что на Вестминстерском мосту лежат не менее восьми человек, пострадавших под колесами автомобиля. По его словам, водитель намеренно ехал по тротуару.

По данным СМИ, премьер Великобритании Тереза Мэй в момент инцидента находилась в здании парламента, ее срочно эвакуировали.

Женщина скончалась в результате теракта, произошедшего в центре Лондона близ Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент.Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на врача больницы "Сент-Томас". Также медик сообщил, что у некоторых пострадавших "чудовищные" ранения.

Подтверждена гибель второго человека после нападения, сообщает британский телеканал Sky News. В больнице, куда поступают раненые, британским журналистам сообщили, что многие пострадавшие в результате нападения находятся в тяжелом состоянии.