ФОТО: Талибы обстреляли ракетами президентский дворец и дипломатический квартал Кабула

Удар был нанесен во время молитвы по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха, в которой принимал участие президент Афганистана Ашраф Гани .

Ранее сообщалось, что обстрел был проведен талибами (экстремистское движение Талибан) из-за пределов города.

Телеканал со ссылкой на источники в спецслужбах отмечает, что вслед за обстрелом последовал ответ афганской армии и сил безопасности. Двое боевиков ликвидированы, бой продолжается.