21.08.2018, 12:10

ФОТО: Талибы обстреляли ракетами президентский дворец и дипломатический квартал Кабула

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Интерфакс
EST
Galerii: 17 pilti
Afganistani Talibani rünnak Foto: MOHAMMAD ISMAIL, REUTERS

Несколько взрывов произошли в правительственном и дипломатическом квартале Кабула во вторник, сообщает афганский телеканал "Толо". По его данным, обстрелу подвергся президентский дворец.

Удар был нанесен во время молитвы по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха, в которой принимал участие президент Афганистана Ашраф Гани .

Ранее сообщалось, что обстрел был проведен талибами (экстремистское движение Талибан) из-за пределов города.

Телеканал со ссылкой на источники в спецслужбах отмечает, что вслед за обстрелом последовал ответ афганской армии и сил безопасности. Двое боевиков ликвидированы, бой продолжается.

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