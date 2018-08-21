21.08.2018, 12:10
ФОТО: Талибы обстреляли ракетами президентский дворец и дипломатический квартал Кабула
Несколько взрывов произошли в правительственном и дипломатическом квартале Кабула во вторник, сообщает афганский телеканал "Толо". По его данным, обстрелу подвергся президентский дворец.
Удар был нанесен во время молитвы по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха, в которой принимал участие президент Афганистана Ашраф Гани .
Ранее сообщалось, что обстрел был проведен талибами (экстремистское движение Талибан) из-за пределов города.
Телеканал со ссылкой на источники в спецслужбах отмечает, что вслед за обстрелом последовал ответ афганской армии и сил безопасности. Двое боевиков ликвидированы, бой продолжается.