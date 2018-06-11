11.06.2018, 10:37

ФОТО: Субботняя высадка американского десанта в латвийском Адажи обернулась пожаром

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ФОТО: Субботняя высадка американского десанта в латвийском Адажи обернулась пожаром
DELFI.lv

На полигоне в Адажи в рамках международных военных учений Swift Response-2018 из самолетов была проведена высадка десанта военнослужащих США, а также сброшены платформы с экипировкой, одна из которых воспламенилась, сообщает Delfi.lv.

9 июня на полигоне в Адажи в рамках учений из восьми военно-транспортных самолетов "Globemaster III" C-17 была предусмотрена высадка свыше 500 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США.

В рамках учений американские десантники 8 июня вылетели с базы в Северной Каролине (США) на десяти самолетах, и после беспосадочного перелета через Атлантику прибыли в Латвию и Литву. Цель маневров: демонстрация возможностей союзников по НАТО как можно быстрее прилететь в Латвию и оказать военную помощь в случае необходимости.

Утром 11 июня на Адажском полигоне продолжились работы по ликвидации уже следующегоЮ после субботнего, лесного пожара. Общая площадь составила минимум 300 гектаров.

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