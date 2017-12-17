ФОТО: Сторонники Саакашвили пытались захватить Октябрьский дворец в Киеве

Столкновения между митингующими сторонниками экс-президента Грузии и лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили и полицией начались у здания Октябрьского дворца в центре Киева, сообщает "Украинская правда". Активисты пытаются устроить там штаб, полицейские остужают горячие головы, используя огнетушители. После призывов Саакашвили воздержаться от насилия, митингующие вернулись к Верховной Раде.

На странице Саакашвили в Facebook ведут видеотрансляцию происходящего.

Несколько сотен человек, среди которых и бывший губернатор Одесской области, пришли в воскресенье к Октябрьскому дворцу после митинга за импичмент, организованного в центре Киева. Шествие и митинг прошли мирно при большом стечении народа. А вот у дворца начались стычки.

Саакашвили у ограды дворца заявил, что в здании будет организован штаб по координации акции протеста. Его сторонники выломали ворота. Сотрудники Национальной гвардии перекрыли входы в дворец, оцепив здание. Представитель МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в здании в настоящее время проходит спектакль для детей и попросил протестующих не предпринимать провокаций и не захватывать здания.

Саакашвили призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и не штурмовать здание: "Если там внутри мероприятие, то на него мы не проходим. Людей не трогаем. Здание большое, делаем свои дела и не мешаем им".

Некоторое время митингующие пытались уговорить правоохранителей снять оцепление, но в последующем предприняли попытки прорыва в здание, были разбиты несколько окон. В ответ полиция применила газ. ТАСС утверждает, что слезоточивый. "Украинская правда" пишет, что протестующих обдали из огнетушителя.

Информации о пострадавших пока нет.