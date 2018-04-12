ФОТО СО СПУТНИКА: Российские боевые корабли покинули сирийский Тартус

Российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус, сообщила в среду газета "Коммерсант", ссылаясь на спутниковые снимки, опубликованные мониторинговым порталом Image Satellite International.

Издание отмечает, что на одном из кадров видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера "Грачонок" и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна подлодка.

"Как утверждает портал, российские корабли передислоцированы в море из-за предположительно готовящихся авиаударов США по Сирии", — пишет "Коммерсант".

В Тартусе находится база ВМФ России.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщил в начале марта Черноморский флот РФ.

13 марта Черноморский флот РФ сообщил, что в состав группировки ВМФ РФ в Средиземном море направлен фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону.

Российские фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводные лодки из состава российской эскадры в Средиземном море неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.