Во время праздника на ней проходили съемки. Красная площадь открылась 1-го января.
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В новогоднюю ночь пройти на Красную площадь можно было только по специальным приглашениям, для остальных посетителей она была закрыта.
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