ФОТО: Смотрите, как в разных уголках России проходят крещенские купания(4)
19 января православные всего мира отмечают Крещение. Смотрите, как проходит празднование в разных городах России, а также в Украине и Белоруссии.
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