ФОТО: Россиянин пытался вывезти из Финляндии сто килограммов сыра

Россиянин пытался провезти из Финляндии запрещенный сыр в конструкциях автомобиля. Несмотря на введение Россией в 2014 году контрсанкций, мужчина попытался обойти закон и вместо пяти разрешенных килограммов продуктов пытался ввезти почти сто, сообщает YLE.

Несмотря на то, что контрсанкции, ограничивающие ввоз в Россию зарубежных молочных продуктов, действуют вот уже четвертый год подряд, россияне по-прежнему охочи до финского сыра. Российская таможня задержала в среду вечером мужчину, который пытался вывезти из Финляндии в Россию 99 кг сыра.

На основании фото, выложенных российскими таможенниками, можно сделать вывод, что большая часть контрабанды — это сыры Oltermanni в килограммовых упаковках. Контрабандист запрятал головки сыра между конструкциями своего автомобиля Volkswagen Cavelle. Таможенникам мужчина заявил о том, что не везет никаких подлежащих декларации товаров.

Сыр, однако, был обнаружен и конфискован, поскольку после введения Россией в 2014 году контрсанкций в страну можно ввозить не более 5 кг продуктов. Ограничения касаются не только молочных, но и мясных и рыбных продуктов, а также овощей и фруктов.

Это далеко не первая попытка провезти через границу превышающие нормы продукты. В последний раз российская таможня конфисковала 37 кг сыра в январе этого года. Как заявляют таможенники, изъятая продукция уничтожается. Так, в понедельник в Петербурге уничтожили полторы тонны ”санкционки”, а на Урале было в июле уничтожено порядка 20 тонн масла.