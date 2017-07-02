ФОТО: Роскошный парад ралли Gumball 3000 в Риге

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1 июля в Ригу прибыли участники знаменитого ралли Gumball 3000 — рижане смогли увидеть самые редкие и дорогие автомобили. В этом году ралли стартует именно в Риге, конечная точка пробега — Миконос, передает rus.delfi.lv.