02.07.2017, 11:47

ФОТО: Роскошный парад ралли Gumball 3000 в Риге


rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Роскошный парад ралли Gumball 3000 в Риге
Foto: Delfi

1 июля в Ригу прибыли участники знаменитого ралли Gumball 3000 — рижане смогли увидеть самые редкие и дорогие автомобили. В этом году ралли стартует именно в Риге, конечная точка пробега — Миконос, передает rus.delfi.lv.

Каждый год участники гонки собираются, чтобы отправиться в шестидневный тур и преодолеть 3000 миль по специально подобранному маршруту. В этом году из Риги на греческий остров Миконос в Эгейском море вместе отправятся более 120 команд на эксклюзивных автомобилях.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии