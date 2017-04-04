ФОТО: Путин возложил цветы у станции ”Технологический институт”

Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах взрыва в метрополитене. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Он прибыл к выходу станции, где возложил цветы рядом с вестибюлем. Ранее там же появились букеты и свечи, которые принесли десятки человек в память о погибших.

Путин находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой. 3 апреля он провел там переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга на перегоне между станциями ”Сенная площадь” и ”Технологический институт-2” в вагоне поезда произошел взрыв. Погибли 11 человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье ”Террористический акт”, следователи рассматривают и другие версии случившегося.

На станции ”Площадь Восстания” также было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что, согласно одной из версий, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии. Вероятный исполнитель был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками. Предполагается, что он пронес бомбу в рюкзаке.

