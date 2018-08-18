18.08.2018, 19:10

ФОТО: Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии и станцевал с невестой

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NEWSru.com
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Kārinas Kneislas kāzas - 1 Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. По данным телеканала Oe24, ведущего прямую трансляцию торжества, российского лидера пришлось подождать: церемония должна была начаться в 14:00, но кортеж Путина опоздал на 10 минут.

Местные СМИ утверждали, что Путин прибудет на церемонию на вертолете из аэропорта города Грац, однако президент предпочел добраться до мероприятия на автомобиле, для чего было перекрыто шоссе до коммуны Гамлиц, где проходит бракосочетание.

По прибытии президент РФ подарил невесте букет цветов. Главным же его подарком стало выступление кубанского казачьего хора. Русская служба ВВС ранее обнаружила документы госзакупки, согласно которым австрийская поездка хора на период с 17 по 19 августа обойдется в 1,8 миллиона рублей.

Для австрийской стороны стоимость визита Путина на свадьбу главы МИД, по данным телеканала Oe24, составила 250 тысяч евро — таковы расходы на обеспечение безопасности. При этом российский президент пробыл на торжестве всего около часа. Он успел выпить бокал за новобрачных и станцевать с невестой.

После свадьбы Путин отправился в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Перед отбытием из Австрии Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул: "Горько".

Свадьба 53-летней Кнайсль проходит в стиле кантри на открытом воздухе. Глава МИД и ее жених прибыли на церемонию в конном экипаже. Его сопровождали два украшенных трактора с прицепами, где были установлены скамейки для гостей.

На торжестве присутствуют канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие высокопоставленные гости. Многие гости надели традиционные костюмы.

Российский президент был приглашен на свадьбу как частное лицо во время своего последнего визита в Вену. В Австрии это решение критиковали.

Tallinn Hockey weekend
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