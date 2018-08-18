ФОТО: Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии и станцевал с невестой

Местные СМИ утверждали, что Путин прибудет на церемонию на вертолете из аэропорта города Грац, однако президент предпочел добраться до мероприятия на автомобиле, для чего было перекрыто шоссе до коммуны Гамлиц, где проходит бракосочетание.

По прибытии президент РФ подарил невесте букет цветов. Главным же его подарком стало выступление кубанского казачьего хора. Русская служба ВВС ранее обнаружила документы госзакупки, согласно которым австрийская поездка хора на период с 17 по 19 августа обойдется в 1,8 миллиона рублей.

Для австрийской стороны стоимость визита Путина на свадьбу главы МИД, по данным телеканала Oe24, составила 250 тысяч евро — таковы расходы на обеспечение безопасности. При этом российский президент пробыл на торжестве всего около часа. Он успел выпить бокал за новобрачных и станцевать с невестой.

После свадьбы Путин отправился в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Перед отбытием из Австрии Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул: "Горько".

Свадьба 53-летней Кнайсль проходит в стиле кантри на открытом воздухе. Глава МИД и ее жених прибыли на церемонию в конном экипаже. Его сопровождали два украшенных трактора с прицепами, где были установлены скамейки для гостей.