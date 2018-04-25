ФОТО: Протесты в Ереване продолжаются: оппозиция перекрывает улицы

В Армении продолжаются массовые акции протеста — сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна снова перекрыли улицы Еревана. В центр армянской столицы стягивают живую силу и спецтехнику. 25 апреля возглавляемая Пашиняном парламентская фракция ”Елк” выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра Армении.

Выйти на улицы Еревана сегодня призывала не только фракция ”Елк” во главе с Николом Пашиняном, но и другая оппозиционная партия — ”Процветающая Армения”. ”Учитывая то, что ППА во главе с лидером Гагиком Царукяном заявила, что присоединяется к волне всенародного неповиновения и стоит рядом с народом, призываем всех наших сопартийцев во всех областях Армении и Еревана мобилизоваться и выйти на улицы. Мы всегда были и остаемся рядом с нашими согражданами”, — говорится в сообщении.

В среду, 25 апреля, парламентская фракция ”Елк”, которую возглавляет Никол Пашинян, выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра Армении.