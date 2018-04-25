25.04.2018, 15:43

ФОТО: Протесты в Ереване продолжаются: оппозиция перекрывает улицы

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Gazeta.ru
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Armeenia
ArmeeniaFoto: Gleb Garanich, REUTERS

В Армении продолжаются массовые акции протеста — сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна снова перекрыли улицы Еревана. В центр армянской столицы стягивают живую силу и спецтехнику. 25 апреля возглавляемая Пашиняном парламентская фракция ”Елк” выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра Армении.

Выйти на улицы Еревана сегодня призывала не только фракция ”Елк” во главе с Николом Пашиняном, но и другая оппозиционная партия — ”Процветающая Армения”. ”Учитывая то, что ППА во главе с лидером Гагиком Царукяном заявила, что присоединяется к волне всенародного неповиновения и стоит рядом с народом, призываем всех наших сопартийцев во всех областях Армении и Еревана мобилизоваться и выйти на улицы. Мы всегда были и остаемся рядом с нашими согражданами”, — говорится в сообщении.

В среду, 25 апреля, парламентская фракция ”Елк”, которую возглавляет Никол Пашинян, выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра Армении.

Напомним, что 23 апреля, после недели массовых протестов, экс-президент республики Серж Саргсян объявил о своем уходе с поста главы кабмина. В течение недели после его отставки фракции Национального собрания должны выдвинуть своих кандидатов на премьерскую должность. По задумке Пашиняна, правительство возглавит ”кандидат от народа”, после чего в стране будут проведены досрочные парламентские выборы.

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Международное сообщество тем временем обеспокоено возможностью эскалации конфликта в Нагорном Карабахе на фоне проходящих в Армении протестов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан и дальше проявлять сдержанность, уважать закон и в качестве приоритета налаживать диалог. ”В этот важный для Армении момент Генеральный секретарь призывает и в дальнейшем уважать верховенство закона и права человека, а также сохранять мир и стабильность как в Армении, так и в регионе в целом”, — отмечается в сообщении. Пользуясь случаем, генсек хотел бы присоединиться к недавнему призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ, адресованному всем сторонам, и не допустить эскалации на линии соприкосновения, активизируя усилия по поиску мирного разрешения карабахского конфликта.

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