ФОТО: При столкновении иранского танкера с китайским судном погибли 32 человека

Начальник Управления по связям с общественностью министерства нефти Ирана Касра Нури сообщил агентству, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и загорелся после столкновения с китайским судном.

Ранее китайские СМИ сообщили, что в результате столкновения танкера судном пропали без вести 32 члена экипажа танкера, включая 30 иранцев и двух граждан Банладеш.

По данным китайского агентства новостей Синьхуа, танкер зарегистрирован в Панаме, а судно — в Гонконге. Они столкнулись около 8:00 по местному времени в субботу в 160 милях к востоку от китайского побережья.

Search and rescue operation under way as 32 went missing after two vessels collided off the east coast of China; A Panama registered oil tanker is on fire pic.twitter.com/RslNE08cyd

— CGTN (@CGTNOfficial) January 7, 2018