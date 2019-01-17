ФОТО: Президент Сербии Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки

Щенку, которого зовут Паша, всего четыре месяца.

Эта пастушья порода, как правило, используется для охраны овечьих стад на горных выпасах от хищников, а также в качестве служебной и сторожевой собаки. Многие годы собак этой породы власти Югославии не разрешали вывозить за пределы государства.

Шарпланинская овчарка — собака очень крупная (достигает в холке 70 см) и очень выносливая (может спать на снегу).

Президент РФ известен своей любовью к собакам. Многие годы рядом с ним была лабрадор Кони, подаренная Сергеем Шойгу.

В настоящее время у президента РФ три собаки — все были подарены иностранными коллегами. В 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов во время визита Путина в Софию подарил ему щенка каракачанской собаки, которую также называют болгарской овчаркой. Он получил в результате интернет-голосования, организованного администрацией президента, кличку Баффи.

Еще одну собаку породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта) в 2012 году российскому президенту подарил губернатор японской префектуры Акита.

В 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.