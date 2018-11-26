26.11.2018, 11:50

ФОТО: Президент Латвии посетил Донбасс

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Президент Латвии посетил Донбасс
Foto: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Президент Латвии Раймонд Вейонис посетил район проведения операции Объединенных сил (ООС) Украины на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в фейсбуке, пишет Rus.Delfi.lt со ссылкой на LETA.

"Зарубежный гость имел возможность своими глазами убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения. Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении штаба.

Также президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними. Вейонис провел встречу с начальником штаба — первым заместителем командующего Объединенными силами генерал-майором Валерием Залужным и обсудил с ним ситуацию с безопасностью в регионе. В частности, начальник штаба подчеркнул, что, несмотря на минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий.

Как сообщалось, Вейонис прибыл на Украину с двухдневным визитом. Вчера, 24 ноября, он провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, а также принял участие в чествовании памяти жертв Голодомора.

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