ФОТО: Президент Латвии посетил Донбасс

"Зарубежный гость имел возможность своими глазами убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения. Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении штаба.

Также президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где познакомился с условиями жизни и бытом военных, а также лично встретился с ними. Вейонис провел встречу с начальником штаба — первым заместителем командующего Объединенными силами генерал-майором Валерием Залужным и обсудил с ним ситуацию с безопасностью в регионе. В частности, начальник штаба подчеркнул, что, несмотря на минские договоренности, российская сторона продолжает нагнетать обстановку на востоке Украины и не заинтересована в прекращении боевых действий.

Как сообщалось, Вейонис прибыл на Украину с двухдневным визитом. Вчера, 24 ноября, он провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, а также принял участие в чествовании памяти жертв Голодомора.