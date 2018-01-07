ФОТО: Православные христиане по всему миру празднуют Рождество

В ночь на 7 января большинство православных христиан со всего мира, а также церкви, живущие по Юлианскому календарю, отмечают Рождество. Кроме Русской церкви, его празднуют верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отслужил рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. В своем традиционном рождественском телеобращении патриарх Кирилл заметил, что люди проглядели Мессию, потому что "думали о Боге по-своему, по-человечески".

"Его ждали как грозного и благородного Царя, а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали решительных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам", — сказал патриарх.

Президент России Владимир Путин традиционно покидает Москву во время празднования Рождества. В этот раз он посетил рождественское богослужение в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где был крещен его отец. Сообщается, что президент подарил храму икону середины 19 века.

Õigeusklikud Jõulud maailmas Foto: Scanpix

В Египте патриарх коптской православной церкви Тавадрос II провел торжественную рождественскую службу в новом кафедральном соборе Рождества Христова в нескольких десятках километрах от Каира.

Õigeusklikud Jõulud maailmas Foto: Scanpix

В Сербии в праздничный день принято сжигать дубовые ветви.

Õigeusklikud Jõulud maailmas Foto: Scanpix

В Грузии верующие собираются возле главного кафедрального собора Грузинской православной церкви — Цминда Самеда (Пресвятой Троицы) в Тбилиси.

Õigeusklikud Jõulud maailmas Foto: Scanpix

В Эфиопии в канун Рождества православные паломники собираются в городе Лалибэла, знаменитом своими монолитными церквями. В одну из таких церквей — Бет Амануэль — заходить нужно через подземный туннель.

Õigeusklikud Jõulud maailmas Foto: Scanpix

Õigeusklikud Jõulud maailmas Foto: Scanpix



Рождественская служба прошла и в базилике Рождества Христова в Вифлееме, которая, согласно преданию, построена на месте рождения Иисуса Христа. Богослужения в ней могут проводить представители нескольких христианских Церквей.

Службу провел патриарх Иерусалима Греческой православной церкви Феофил III. Его встречали десятки протестующих, разгневанных предполагаемой продажей земельных участков в Иерусалиме, принадлежащих греческой православной патриархии, группе еврейских инвесторов.