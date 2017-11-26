ФОТО: Полеты на Бали прерваны из-за извержения вулкана Агунг

Многие авиарейсы на Бали отменены после того, как авиалинии получили "красное предупреждение" в связи с опасностью распространения вулканического пепла в результате извержения вулкана Агунг.

Плотный вулканический пепел поднялся на высоту 4000 м после второго извержения за минувшую неделю.

"Красное предупреждение" означает, что извержение неминуемо или же что извержение с большим выбросом вулканического пепла в атмосферу уже происходит.

Местные власти начали раздавать населению защитные маски в тех районах, где отмечается особенно высокое содержание пепла.

Индонезийский остров Бали — крайне популярное туристическое направление, однако наиболее населенные города — центр серфинга Кута и Семиньяк — находятся в 70 км от вулкана.

Пока что основной аэропорт Бали работает в нормальном режиме, однако ряд авиакомпаний отменяют рейсы из-за угрозы попадания вулканического пепла в двигатели самолета.

Полностью закрыт основной международный аэропорт на острове Ломбок, расположенном восточнее Бали.

Директор по информации индонезийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий написал в "Твиттере", что в городе Матарам на Ломбоке прошел дождь из вулканического пепла.

"Туризм на Бали в безопасности, кроме опасной зоны поблизости от вулкана Агунг", — сказано в заявлении агентства, которое отдало распоряжение жителям запретной зоны в радиусе 7,5 км немедленно покинуть эту территорию в спокойной и организованной манере.

До 25 тыс. человек по-прежнему находятся во временных убежищах после того, как в начале этого года покинуть свои дома вынуждены были более 140 тыс. человек, поскольку возросшая активность вулкана вызвала опасения в том, что извержение неизбежно.

Однако большей части населения, проживающей вне запретной зоны, в конце сентября было разрешено вернуться в свои дома, хотя вулканическая активность за это время не снизилась.

Согласно официальным оценкам, за время недавней эвакуации Бали потерял по меньшей мере 110 млн долларов доходов от туризма и снижения урожайности.

Индонезия находится на тихоокеанском вулканическом "огненном кольце", где сходятся тектонические плиты, что приводит к частым землетрясениям и вулканической активности. В этой области находится более 130 действующих вулканов.

Последний раз вулкан Агунг извергался в 1963 году, когда погибли более 1000 человек.