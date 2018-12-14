ФОТО: Подозреваемый в нападении в Страсбурге убит полицией при задержании

Шериф Шекатт, подозреваемый в вооруженном нападении на рождественский рынок в Страсбурге, убит полицией при задержании. Об этом сообщили агентству Reuters вечером в четверг, 13 декабря, два сотрудника французских правоохранительных органов, попросивших не называть их имена и фамилии. Также эту информацию подтвердили агентству dpa представители местной полиции.
По данным местного издания DNA, 29-летний Шекатт был застрелен на улице Лазарет в районе Нейдорф, он был вооружен ножом и пистолетом. Подозреваемый первым атаковал полицейских и был ликвидирован ответным огнем. Никто из полицейских не пострадал. По данным Reuters, над районом кружил полицейский вертолет. Радиостанция France Info сообщила, что Шекатт прятался на складе.
Позже на одном из пропагандистских исламистских сайтов появилось заявление террористической группировки "Исламское государство" о том, что Шекатт якобы был "воином ИГ".
Нападение на рождественском базаре в Страсбурге произошло 11 декабря. Преступник открыл стрельбу по посетителям ярмарки. В результате были убиты три человека, двенадцать человек получили ранения. Один из раненных находится в критическом состоянии. Сам нападавший был ранен в перестрелке с солдатами, патрулировавшими улицы города, но скрылся с места происшествия на угнанном такси.
По данным французских СМИ, житель Страсбурга Шериф Шекатт ранее находился под подозрением полиции, считавшей его источником потенциальной угрозы. Он многократно привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году Германия депортировала Шекатта на родину во Францию. Отмечается, что во время пребывания в тюрьме Шекатт уделял большое внимание религии, его заподозрили в приверженности радикальным исламским взглядам. В среду, 12 декабря, он был объявлен в международный розыск.
После инцидента правительство Франции объявило, что число солдат, задействованных в антитеррористической операции Sentinelle, будет увеличено примерно на 1300 человек. После нападения на редакцию Charlie Hebdo и терактов в Париже в 2015 году военнослужащие регулярно патрулируют улицы во французских городах в целях предотвращения возможных нападений.