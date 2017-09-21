ФОТО: Под развалинами школы в Мехико нашли живую девочку

Власти Мексики сообщают, что в результате обрушения здания начальной школы в Мехико во время землетрясения во вторник погибли не менее 21 ребенка и пятеро взрослых. Одна девочка была спасена из-под завалов.

Здание школы Энрике Ребсамен в южном районе Мехико полностью рухнуло.

Министр образования Мексики Аурелио Нуньо сказал, что из здания удалось спасти 11 человек, двое детей и один взрослый все еще считаются пропавшими.

21 ребенок погиб. Местная пресса ранее сообщала о большем числе погибших в рухнувшей школе.

Завалы на месте здания школы разгребают более 500 военнослужащих, а также 200 полицейских и волонтеров.

Имя девочки, найденной в среду выжившей в руинах здания, не сообщается. Агентство Рейтер пишет, что ее удалось обнаружить, когда спасатели заметили в завалах движущуюся руку. Ей спустили специальный насос, который снабжал ее водой.

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли не менее 230 человек. Окончательное число погибших может измениться по мере того, как поступают новые данные.

На завалах продолжаются поиски людей.

По всей стране рухнули десятки зданий, в том числе и церкви, в которых в момент замлетрясения находились прихожане. Всего от стихийного бедствия пострадали 209 школ, из них 15 разрушены.

В Мехико многие семьи, в особенности с детьми, провели ночь в парках и на улицах, опасаясь новых толчков. По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы.

Очаг землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.

15 человек погибли во время мессы в церкви близ вулкана Попокатепетль. В результате землетрясения также произошло незначительное извержение самого вулкана.

В городе Атцала, в штате Пуэбла, обрушилась церковь во время крещения ребенка. 11 человек, в том числе и младенец, погибли.