ФОТО: Один человек погиб в результате пожара в Trump Tower

В результате пожара в принадлежащем президенту США Дональд Трампу небоскребе Trump Tower погиб один человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные пожарных. Погибший — 67-летний мужчина — жил в квартире на 50-м этаже здания. Его доставили в больницу в критическом состоянии, однако не смогли спасти.

Еще четыре человека получили травмы, не представляющие угрозу жизни. Возгорание произошло в одной из квартир башни на 50-м этаже здания. Причины пожара не называются. Самого президента и членов его семьи на момент пожара в здании не было. Дональд Трамп в твиттере сообщил, что пожар ликвидирован благодаря умелой работе пожарных. Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2018 г.

