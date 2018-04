ФОТО: Один человек погиб в результате пожара в Trump Tower

Еще четыре человека получили травмы, не представляющие угрозу жизни.

Возгорание произошло в одной из квартир башни на 50-м этаже здания. Причины пожара не называются.

Самого президента и членов его семьи на момент пожара в здании не было.

Дональд Трамп в твиттере сообщил, что пожар ликвидирован благодаря умелой работе пожарных.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2018 г.