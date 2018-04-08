08.04.2018, 15:10

ФОТО: Один человек погиб в результате пожара в Trump Tower

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Интерфакс
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Trump Tower põleng Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ, AFP

В результате пожара в принадлежащем президенту США Дональд Трампу небоскребе Trump Tower погиб один человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные пожарных. Погибший — 67-летний мужчина — жил в квартире на 50-м этаже здания. Его доставили в больницу в критическом состоянии, однако не смогли спасти.

Еще четыре человека получили травмы, не представляющие угрозу жизни.

Возгорание произошло в одной из квартир башни на 50-м этаже здания. Причины пожара не называются.

Самого президента и членов его семьи на момент пожара в здании не было.

Дональд Трамп в твиттере сообщил, что пожар ликвидирован благодаря умелой работе пожарных.


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