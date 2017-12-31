31.12.2017, 20:13

ФОТО: Новый год приближается! Смотрите крутые фейерверки восточных стран!

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 13 pilti
2018. aasta saabumine Foto: Scanpix

Уже стреляют!

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