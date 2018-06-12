12.06.2018, 10:50

ФОТО: Ночью воры вломились в магазин электроники в центре Таллинна

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 17 pilti
Foto: Karin Kaljuläte

В центре Таллинна на Пярнуском шоссе сегодня ночью вломились в торгующий электроприборами магазин.

Речь идет об эстонском представительстве Garmin.

Новость дополняется.

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