27.01.2018, 19:30
ФОТО: Невероятно! В Египте встретились самый высокий мужчина и самая маленькая женщина
Султан Косен (35) из Турции и Джоти Амджи (24) из Индии встретились в Египте. Они оба занесены в Книигу рекордов Гинесса.
Косен является самым высоким мужчиной в мире с ростом в 2 метра и 46,5 см, а Джоти — самый маленькой женщиной в мире — ее рост составляет всего 62,8 см.
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