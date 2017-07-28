ФОТО: Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Гамбурге

Вооруженный ножом мужчина напал в пятницу на посетителей супермаркета в Гамбурге. Один человек погиб, несколько ранены, преступник задержан, сообщила в Twitter городская полиция.

Инцидент произошел на северо-востоке города, в районе Бармбек, передает ТАСС. "Злоумышленник в Бармбеке ранил ножом нескольких посетителей супермаркета, один из которых погиб. Преступник был задержан", — гласит заявление стражей порядка. Отмечается, что мотив его действий пока не ясен.

По данным газеты Bild, в городе было объявлено о террористической угрозе. Директор супермаркета рассказал изданию, что нападавший "внезапно начал атаковать всех подряд". В настоящий момент все прилегающие к магазину улицы оцеплены полицией.