28.07.2017, 18:05

ФОТО: Неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета в Гамбурге

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ИТАР-ТАСС
EST
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Germany Supermarket Stabbing Foto: Paul Weidenbaum, AP

Вооруженный ножом мужчина напал в пятницу на посетителей супермаркета в Гамбурге. Один человек погиб, несколько ранены, преступник задержан, сообщила в Twitter городская полиция.

Инцидент произошел на северо-востоке города, в районе Бармбек, передает ТАСС. "Злоумышленник в Бармбеке ранил ножом нескольких посетителей супермаркета, один из которых погиб. Преступник был задержан", — гласит заявление стражей порядка. Отмечается, что мотив его действий пока не ясен.

По данным газеты Bild, в городе было объявлено о террористической угрозе. Директор супермаркета рассказал изданию, что нападавший "внезапно начал атаковать всех подряд". В настоящий момент все прилегающие к магазину улицы оцеплены полицией.

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