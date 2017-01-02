В Лос-Анджелесе неизвестный переделал две буквы O в надписи Hollywood таким образом, что в результате получилось Hollyweed, передает Reuters. Жаргонное значение английского слова weed — ”травка”, марихуана, пишет Лента.

Поверх двух букв O был наложен материал, похожий на брезент, таким образом, чтобы они читались как ”e”. На камерах виденаблюдения около 03:00 по местному времени вблизи этого места был зафиксирован одетый в черное человек. Полиция предполагает, что именно он совершил это правонарушение.

Подозреваемых пока нет, однако если человек будет пойман, ему может быть предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом.

Знаменитый знак Hollywood привлекает туристов. Ранее они подходили к нему вплотную и делали фотографии, теперь его огородили забором, и подобраться к буквам стало затруднительно.

8 ноября 2016 года жители Калифорнии проголосовали за легализацию марихуаны ”для рекреационных целей” на территории штата.