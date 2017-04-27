ФОТО: Навального госпитализировали после нападения с зеленкой в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован после нападения в центре Москвы, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
"Он сейчас в больнице, но мы пока не знаем диагноз", — сказала Ярмыш "Интерфаксу".
Ранее в четверг Ярмыш сообщила, что неизвестный напал на Навального возле Центра международной торговли в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой. В результате нападения зеленкой было облито лицо оппозиционера, поражены зрачок и роговица правого глаза.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и "Скорая помощь".
В предыдущий раз Навальному брызнули зеленкой в лицо 20 марта в Барнауле, куда он приехал на открытие своего избирательного штаба. На встрече с журналистами у входа в здание к нему подбежал мужчина и выплеснул на него зеленку из спринцовки, а затем скрылся во дворах.
"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого pic.twitter.com/r8VRwEcQKo— Alexey Navalny (@navalny) April 27, 2017