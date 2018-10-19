ФОТО: На заводе пиротехники в Ленинградской области произошел взрыв, есть жертвы

"Взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник в силовых структурах региона, при взрыве пострадали около десяти человек.

"Пострадали, по предварительным данным, около десяти человек", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного управления МЧС ТАСС сообщили, что к месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.

Как сообщила начальник службы ЖКХ "Аэродром-Мариенбург" Елена Михеева, которая выезжала к месту ЧП, подъезд к месту взрыва на заводе в Гатчине перекрыт, на месте виден черный дым.

"Открытого огня не видно, там до сих пор идет черный дым <…> Но подъехать сейчас невозможно, не пускают, все дороги перекрыты, на машине туда не подъехать", — сказала она.

Михеева также добавила, что на месте работает скорая помощь, пожарные и полиция.

Также сообщается о жертвах. Число погибших достигло двух, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ. Ранее сообщалось об одном погибшем в результате инцидента.

"Два человека погибли, двое госпитализированы, ещё одного человека продолжают искать", — сказали в пресс-службе.