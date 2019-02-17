ФОТО: На Солсберийском соборе появился гигантский российский флаг

Триколор был повешен ночью 17 февраля и был замечен утром прохожими. К 9:00 по местному времени его сняли. Фотографии флага появились в Twitter.

@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA — Lee Martin (@lmjm12) February 17, 2019

Инцидент возмутил члена британского парламента от Солсбери Джона Глена. ”Какая глупая выходка — издеваться над серьезными событиями, произошедшими в Солсбери в прошлом году”, — написал политик в Twitter, намекнув на дело о покушении на бывшего офицера российской военной разведки и его дочь.

Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыл имена ”отравителей” — Александр Петров и Руслан Боширов. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

Петров и Боширов в интервью RT утверждали, что ездили в Солсбери, чтобы погулять и осмотреть достопримечательности, в частности местный собор.