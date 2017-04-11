ФОТО: На севере Франции сгорел лагерь мигрантов

Лагерь на севере Франции, в котором жили около полутора тысяч мигрантов, разрушен в результате пожара. Возгорание, по данным местных властей, началось во время драки между афганцами и курдами.

По меньшей мере 10 человек пострадали, еще шесть человек получили ранения ножом во время драки, после которой началось возгорания. "Ничего не осталось, кроме кучи пепла", — заявил Мишель Лаланд, префект департамента Нор.

Мигранты были эвакуированы и будут отправлены в центры временного размещения, две школы неподалеку уже доступны, заявил Лаланд. "Невозможно будет разместить палатки там, где они были раньше", — пояснил он.

В прошлом месяцев власти заявили, что лагерь будет демонтирован из-за беспорядков — в нем и раньше неоднократно происходили драки между мигрантами.

Французское северное побережье стало точкой притяжения для мигрантов, которые пытаются попасть в Британию.

Население лагеря резко выросло после расселения в октябре прошлого года лагеря "Джунгли" под Кале.

Переселение большого количества афганцев привело к усилению напряженности с курдами, живущими в лагере, передает агентство Франс пресс со ссылкой на чиновников и очевидцев.