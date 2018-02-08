ФОТО: На похороны погибшего в Сирии российского летчика пришли десятки тысяч человек

8 февраля в Воронеже похоронили российского летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии, когда его самолет сбили боевики. По данным МВД РФ, на церемонию прощания пришли более 30 тысяч человек. Указом президента РФ Филипову посмертно присвоено звание Героя России, пишет Meduza.

3 февраля Россия впервые за время военной кампании в Сирии потеряла штурмовик Су-25. Самолет из переносного зенитного ракетного комплекса сбили боевики, близкие к террористической группировке ”Джебхат ан-Нусра”, воюющей против режима Башара Асада. Пилот штурмовика Роман Филипов катапультировался — и уже на земле подорвал себя гранатой.

Су-25 был сбит на небольшой высоте: самолет выполнял патрулирование в провинции Идлиб и возвращался на базу Хмеймим. Когда он совершал маневр на высоте около четырех тысяч метров, в двигатель штурмовика попала ракета, выпущенная из переносного зенитного ракетного комплекса.

Штурмовик пилотировал Роман Филипов, летчик, служивший в последние годы во Владивостоке. Сведения о личности пилота официально подтвердило министерство обороны России. ”Новая газета” первоначально сообщала, что Филипов в прошлом служил на Украине, однако, судя по всему, эта информация не соответствует действительности.

Как выяснил РБК, Роман Филипов родом из Воронежа; как и его отец Николай, он окончил Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища и стал профессиональным пилотом. Самолет, на котором он совершал вылет, до 2014 года был приписан к одному из авиаполков в Краснодарском крае, а затем базировался в Крыму.

После окончания училища Филипов служил на Дальнем Востоке и дослужился до заместителя командира эскадрильи. Он неоднократно бывал в Сирии в командировках и осуществил несколько десятков боевых вылетов. Друзья летчика рассказали РБК, что у него осталась супруга и дети.

По данным ”Коммерсанта”, после попадания ракеты в двигатель Филипов пытался удержать Су-25 в воздухе, но начали отказывать системы управления. Он катапультировался, приземлился и сообщил на базу Хмеймим о ситуации. Боевики заметили Филипова еще в воздухе и начали стрелять по парашюту, но сбить его не удалось. На земле его окружили; пилот отстреливался из пистолета Стечкина, а затем подорвал себя ручной гранатой.

В одном из телеграм-каналов, связанных с воюющими против Башара Асада боевиками, было опубликовано видео взрыва, на котором отчетливо слышны слова: ”Это вам за пацанов!”

В Минобороны утверждают, что Филипов подорвал себя, будучи тяжело раненым. На фотографии, опубликованной исследовательской организацией Conflict Intelligence Team (CIT), видно, что у Филипова было с собой три обоймы для Стечкина. Одна из них израсходована полностью, две других — наполовину.

В CIT сомневаются, что Су-25 был сбит во время патрулирования: штурмовик выполнял полет с боекомплектом. Участники исследовательской группы обращают внимание, что у российский группировки в Сирии для таких целей есть самолеты-разведчики. В CIT также отмечают, что на видео с попаданием ракеты в двигатель Су-25 можно разглядеть, как штурмовик наносит авиаудар незадолго до того, как его сбивают. Это может говорить о том, что задача Филипова в Идлибе была боевой.

Филипов посмертно представлен к званию Героя России. Минобороны пообещало оказать помощь его семье. По сведениям ”Коммерсанта”, спасательным отрядам поставлена цель найти тело пилота.