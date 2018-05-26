26.05.2018, 13:57

ФОТО: ”Мы понятия не имеем, кто это". В США застрелили зверя, которого не могут идентифицировать

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NB! Фото могут шокировать
Lenta.ru
EST
Galerii: 3 pilti
Montana Foto: Montana, AP

Неопознанный зверь был обнаружен и застрелен в американском городе Дентон, штат Монтана. Как сообщает Great Falls Tribune, специалисты по дикой природе пока не могут определить, что это за животное.

Инцидент произошел на одном из ранчо 16 мая. Как уточняет издание, у животного был длинный мех серого оттенка, большая голова и вытянутая морда. Оно напоминало волка, но уши были нетипично большими, а лапы и тело — слишком маленькими.

”Мы понятия не имеем, кто это. Нужно подождать результаты проверки ДНК”, — рассказал сотрудник местного центра охраны дикой природы.

Фотографии застреленного зверя вызвали ажиотаж среди местных жителей. В соцсетях они высказывают разные предположения: одни уверены, что это просто детеныш гризли, другие же полагают, что это может быть герой городских легенд догман — прямоходящий человек-пес.

Еще один местный специалист Тай Смакер (Ty Smucker), который занимается в том числе и волками, предположил, что зверь — гибрид волка и собаки. Он утверждает, что лично сталкивался с такими существами за время работы.

На данный момент тело животного исследуется сотрудниками центра охраны дикой природы штата Монтана.

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