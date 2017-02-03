ФОТО: Мужчина с криком "Аллах акбар" напал на французского военного у Лувра

Район около музея Лувр в Париже оцеплен в пятницу после того как неизвестный, вооруженный ножом, попытался напасть на военнослужащего, сообщает французский телеканал BFM.

Пытавшийся совершить нападение на военнослужащего близ музея Лувр имел при себе нож-мачете, сообщает в пятницу французская радиостанция RTL со ссылкой на полицию.

По ее данным, во время нападения он кричал "Аллах акбар".

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина пытался зайти в торговый центр, расположенный рядом с музеем. Сотрудники правоохранительных органов отказали ему во входе, так как у него в руках были два больших чемодана, по другим данным, рюкзак. После этого он достал нож.

Военнослужащий получил легкое ранение и открыл огонь по напавшему, который ранен серьезно.

Посетители музея эвакуированы. Закрыта ближайшая станция метро. Впоследствии стало известно, что в чемоданах ничего подозрительного обнаружено не было.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение на военнослужащего в пятницу в Париже как теракт, сообщает радиостанция France Info.

По словам Казнева, речь идет о "нападении, носящем террористический характер".

Премьер Франции также выразил удовлетворение реакцией военнослужащих и стражей порядка. Он отметил, что они "хладнокровно выполнили свою миссию".