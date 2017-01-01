От Сиднея в Австралии до Пхеньяна в Северной Корее огромные толпы воодушевленных людей собрались на улицах и площадях, чтобы проститься с 2016-м — годом, ознаменовавшимся бурными событиями в международной политике.

Во многих городах по всему земному шару торжества проходят в обстановке усиленных мер безопасности из-за опасений повторения терактов, происходивших на протяжении последнего года в Европе и за ее пределами.

Для патрулирования лондонских улиц в новогоднюю ночь выделены тысячи дополнительных полицейских нарядов.

По всей планете проходят торжества, посвященные встрече нового, 2017 года.

В Париже, Мадриде и Нью-Йорке центральные площади, на которых происходят массовые гуляния, будут отгорожены бетонными блоками или тяжелыми грузовиками, чтобы лишить потенциального террориста возможности врезаться на автомобиле в толпу, как это было сделано в уходящем году в Ницце и Берлине.

В Стамбуле охранять порядок на улицах будут 17 тысяч полицейских, некоторые из них нарядятся Санта-Клаусами или будут выглядеть, как уличные торговцы, сообщает турецкое информагентство Анадолу.

Всемирно знаменитый новогодний салют в бухте Сиднея в Австралии в этот раз воздал почести Принсу и Дэвиду Боуи — двум прославленным музыкантам, скончавшимся в 2016 году.

"К сожалению, в этом году мы пережили потерю многих легенд из мира музыки и шоу-бизнеса по всему миру, — говорит продюсер сиднейского салюта Кэтрин Флэнаган. — Поэтому мы решили включить воспоминания об их заслугах в программу новогоднего фейерверка в Сиднее. Это даст возможность окинуть взором уходящий год и подумать о том, что сулит нам будущий".

Семь тонн пиротехники было использовано для двух фейерверков в Сиднее, за которыми наблюдали около полутора миллионов человек.

Расположенные в Тихом океане острова Самоа, Тонга и Кирибати одними из первых встретили 2017 год в 10 утра по Гринвичу (13:00 по Москве).

Час спустя к ним присоединился Окленд в Новой Зеландии. Наступление Нового года там ознаменовалось фейерверком, запущенным с башни Скай Тауэр высотой 328 метров в центре города.

В США, где празднование Нового года начнется лишь через несколько часов, избранный президент Дональд Трамп направил поздравления через "Твиттер" всем, включая, как он выразился, многих своих врагов.

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении к жителям страны назвала главной опасностью для Германии террористическую угрозу, исходящую от исламистов.

Меркель призвала противопоставить ненависти, лежащей в основе любого террора, твердое следование идеалам демократии и правового государства, а также общие для всех жителей страны ценности.

Президент России Владимир Путин в своем традиционном новогоднем обращении упомянул россиян, обеспечивающих безопасность страны вдали от родного дома, и передал им свои самые добрые пожелания.